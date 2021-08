Foot: Cartons d'audiences en Espagne pour la première de Messi avec Paris

Le streamer Ibai Llanos, très populaire en Espagne (7,4 M de suiveurs sur Twitch), a diffusé la partie en direct sur sa chaîne et a totalisé plus de 2 millions de visiteurs uniques et une moyenne de 343.000 de spectateurs, selon un communiqué de la société Kosmos, qui détient les droits de diffusion de la Ligue 1 en Espagne. Sur la télévision traditionnelle, le match était diffusé sur Telecinco, qui a atteint 2.214.000 spectateurs de moyenne et 18,6% de parts d'audience. "L'audience totale est impressionnante, avec 6.734.000 téléspectateurs", souligne Kosmos dans son communiqué diffusé lundi. Kosmos, une société fondée et présidée par le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué, a acheté la semaine dernière les droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en Espagne pour les trois prochaines saisons, "dans le but de les distribuer sur une chaîne TV ou sur une plateforme de streaming OTT", a indiqué Kosmos dans son communiqué.

"C'est la première fois en Espagne qu'un même contenu a été diffusé en direct sur deux plateformes simultanément, dans le but d'atteindre de nouveaux publics", a précisé Kosmos. L'opération ressemble à celle montée cet été entre la société de Piqué et le streamer espagnol pour la Copa America. Kosmos a racheté les droits de diffusion de la compétition sud-américaine et "Ibai" les a diffusés sur sa chaîne Twitch gratuitement. Une grande première en Espagne. Gerard Piqué et Ibai Llanos ont récemment multiplié les apparitions conjointes sur Twitch. Piqué est notamment venu débriefer le premier match de la saison du Barça (4-2 contre la Real Sociedad) sur la chaîne du streamer basque, le 15 août. Le montant de l'opération n'a pas été précisé. La Ligue 1 n'avait pas de diffuseur en Espagne pour les trois premières journées de championnat. Auparavant, Kosmos avait déjà racheté la Coupe Davis en tennis, modifiant profondément le format de la compétition centenaire à partir de 2019.