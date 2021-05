Florian Thauvin, une sortie par la petite porte

C'est ce dimanche face à Angers que Florian Thauvin va faire ses adieux à Marseille. Pour la 281eme et dernière fois de sa carrière, il va porter le maillot de l'OM. Après huit saisons passées dans la cité phocéenne, l'attaquant ne va pas avoir l'ovation qu'il aurait méritée. C'est dans un Vélodrome à huis clos que son aventure marseillaise va se terminer. Un symbole de plus que la fin de son expérience à l'OM est en-dessous de ce qui était espéré pour lui. Suspendu pour le déplacement prévu à Metz dans le cadre de la 38eme journée la semaine prochaine, le champion du monde 2018 reste sur une saison décevante par rapport à ses capacités. En 2020-2021, il n'a été décisif que 16 fois en Ligue 1 (8 buts, 8 passes décisives). Un rendement largement inférieur à celui qui était le sien avant son opération de la cheville à l'automne 2019 et sa saison 2019-2020 quasi-blanche. Auparavant, le champion du monde 2018 avait terminé trois saisons à 15 buts ou plus. Une efficacité qui n'est plus qu'un lointain souvenir pour lui.

Florian Thauvin n'aura pas gagné le moindre titre avec l'OM

Le joueur de 28 ans va s'en aller après être arrivé en 2013 et revenu en 2016 à l'issue d'une expérience peu convaincante à Newcastle. A Marseille, il aura marqué 86 buts toutes compétitions confondues. Sur cette période, personne n'a fait mieux que lui. Mais ça n'a pas été assez pour étoffer son palmarès. Malgré une finale de Ligue Europa en 2018, il n'aura pas remporté le moindre trophée sur la Canebière. Un véritable échec. Cette année-là, Florian Thauvin bénéficiait d'une énorme cote sur le marché des transferts. Mais il n'aura jamais eu l'occasion d'en profiter pour se tester dans un club européen plus huppé. Pendant plusieurs mois il avait été annoncé dans les clubs les plus réputés du Vieux-Continent tels que le Bayern Munich, Chelsea, Séville ou Milan. En vain. Au lieu de quitter Marseille pour un top club européen en échange de plusieurs dizaines de millions d'euros, Florian Thauvin est resté pour finalement s'en aller plusieurs étés plus tard en signant gratuitement avec les Tigres. Si le défi mexicain est intéressant à bien des égards, ce choix de carrière symbolise la perte de vitesse de l'international français. Une baisse de régime qui ne lui enlèvera jamais ses exploits qui ont transcendé le Vélodrome pendant si longtemps. Un stade qui sera désespérément vide ce samedi pour la dernière d'un des joueurs qui y aura été affectionnés comme peu d'autres ces dernières années.