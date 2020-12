FIFA The Best : Neymar agacé par l'absence des joueurs du PSG dans le onze type

Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk. Neymar a livré sa réaction à l'absence de joueurs du PSG, à sa façon : "Le PSG joue à un autre sport", a-t-il répondu avec sarcasme sur les réseaux sociaux.



Le top 10 du joueur de l'année :

En dépit d'un très bon parcours en Ligue des Champions lors de la saison 2019-2020 et la finale perdue contre le Bayern Munich, le 23 août dernier à Lisbonne (1-0), le PSG n'a pas brillé lors de la cérémonie FIFA The Best. En effet, aucun joueur n'a été présent dans l'équipe type de l'année 2020. Le onze est notamment représenté par des joueurs du Bayern, justement, mais également de Liverpool, qui a placé Alisson Becker,Déjà absent dans la liste des finalistes pour le titre de joueur de l'année (gagné par Robert Lewandowski devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi), Neymar avait pesté : "C'est sérieux?". Avec un bilan de 16 points, le numéro 10 du PSG a terminé à la neuvième place au classement des joueurs de l'année, bien loin des 52 de Robert Lewandowski ou même des 35 de Lionel Messi, troisième. Il est à noter que le natif de Rosario a placé Neymar en tant que numéro un dans ses votes . Ce sont les sélectionneurs et capitaines des équipes nationales qui ont dû voter pour le top des joueurs.1- Robert Lewandowski (52 points)2- Cristiano Ronaldo (38 points)3- Lionel Messi (35 points)4- Sadio Mané (29 points)5- Kevin de Bruyne (26 points)6- Mohamed Salah (25 points)7- Kylian Mbappé (19 points)8- Thiago Alcantara (17 points)9 - Neymar (16 points)10 -(13 points)