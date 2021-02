FC Nantes : Le club ferme son académie à cause du Covid-19

En fin de semaine dernière, plusieurs cas de #Covid19 ont été détectés au sein du Centre de Formation. Afin de protéger les joueurs, le staff et l’ensemble des collaborateurs, une fermeture partielle et temporaire du Centre a été actée.

Éviter un cluster

Comme il y a quelques mois, le FC Nantes est à nouveau touché par une vague de cas positifs au Covid-19. À l'instar du début de saison où plus d'une quinzaine de cas avait été répertoriée parmi l'effectif professionnel, ce sont cette fois les jeunes du centre de formation qui sont touchés par le virus. À la suite des tests PCR réalisés en fin de semaine dernière et à la lecture des nombreux résultats positifs, le club ligérien a décidé de prendre des mesures anticipées concernant son académie. « Afin de protéger les joueurs, le staff et l’ensemble des collaborateurs, une fermeture partielle et temporaire du Centre a été actée, précise le FCN dans son communiqué. Celle-ci s’étend au minimum jusqu’au mercredi 4 février inclus, date des prochains tests effectués à l’Académie. Le Club souhaite un bon rétablissement aux joueurs et membres du staff touchés. Comme le veut le protocole sanitaire, ces derniers observent actuellement une période de confinement. »En fonction des prochains examens prévus dans deux jours, le club de Waldemar Kita décidera du maintien ou non de cette mesure de fermeture. L'objectif du club nantais est d'éviter l'apparition d'un cluster qui pourrait paralyser son fonctionnement comme cela avait pu être le cas lors de la préparation et du début de saison. Cette décision anticipée concernant les jeunes, se veut être un frein à une éventuelle propagation du virus récemment observée à l'AC Ajaccio, Niort, Sochaux ou du côté du FC Lorient. Chez les Merlus par exemple, le centre de formation avait fermé une dizaine de jours.