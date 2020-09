FC Nantes : Kita prêt à prolonger Gourcuff

C'est une voix que l'on avait pas encore entendu depuis la polémique la semaine dernière entre l'entraîneur des U19 du FC Nantes, Stéphane Ziani, et le coach de l'équipe professionnelle, Christian Gourcuff. Après les sorties médiatiques de l'ancien joueur des Canaris, qui reprochait au Breton son désintérêt envers les jeunes de la formation, une réponse de Christian Gourcuff dans les journaux puis une intervention de Philippe Mao, c'est Waldemar Kita qui a parlé. Lors d'un entretien accordé à la nouvelle chaîne Téléfoot, le président du FC Nantes a expliqué sa position vis-à-vis de son coach : « Je pense que oui, l'histoire va se prolonger avec Gourcuff, a indiqué le dirigeant franco-polonais. C'est quelqu'un d'honneur, qui n'aime pas les conflits, très respectueux. Nous nous entendons très bien et quand on se voit, on parle le même discours. »Ce soutien a dû faire plaisir au coach de l'équipe première, dont l'image avait été quelque peu écornée par Ziani quelques jours auparavant. Non seulement l'ancien entraîneur de Rennes s'est vu attribuer le soutien du coordinateur sportif Philippe Mao, mais celui du président ce lundi vient le placer dans une position plus confortable avec donc, une très probable prolongation de contrat. Christian Gourcuff devrait, comme il l'a déjà annoncé, terminer quoi qu'il arrive sa carrière dans le football au FC Nantes. Dans un an, comme son contrat le stipule, ou vraisemblablement à une date ultérieure.