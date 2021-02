FC Nantes : Halilhodzic dépité par le fonctionnement du club

Actuel sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic n'a pas gardé un souvenir impérissable de son passage en tant que coach du FC Nantes. Arrivé au chevet du groupe en octobre 2018 afin de prendre la succession de Miguel Cardoso, le natif de Jablanica avait su redresser l'équipe, à travers quelques bonnes performances, mais s'était ensuite heurté à un fonctionnement peu à son goût. Dans un entretien accordé à L'Equipe, il a exprimé son sentiment.

"De l'improvisation et de l'incompétence à tous les niveaux"

D'abord sondé sur la situation actuelle du FC Nantes, 18ème de Ligue 1, il a reconnu ne pas être très optimiste au sujet de l'évolution récente. "Ce club avait une telle réputation, une telle crédibilité, il a été aimé un peu partout en France. Je souhaite à Antoine (Kombouaré, ndlr) beaucoup de courage, qu'il fasse du mieux possible pour sauver le club. Parce que sinon, ça peut être une catastrophe sur tous les plans. Un club comme Nantes ne peut pas se battre pour le maintien, c'est un grand club. Je souhaite de tout mon cœur qu'ils se sauvent", a glissé Halilhodzic.



Entraîneur de l'équipe au moment du décès d'Emiliano Sala, survenu le 21 janvier 2019, Halilhodzic a dressé un constat amer : "Je suis parti car je n'étais pas d'accord avec la politique sportive du club. La tête haute. Quand l'entraîneur n'a aucune influence... Ce n'est quand même pas au club de décider qui va jouer ou qui va partir. Je n'étais pas d'accord. Ce qui ressortait, c'était de l'improvisation et de l'incompétence à tous les niveaux". Une expérience contrastée pour coach Vahid, donc...