FC Nantes : Domenech évalué par ses anciens joueurs

C'est dans une ambiance particulière, ce mercredi, que Raymond Domenech a dirigé son premier entraînement en tant que nouveau coach du FC Nantes. Les supporters ont en effet dénoncé le "Kita Circus" présent au sein du club depuis plusieurs années, selon eux. L'ancien sélectionneur des Bleus, âgé de 68 ans, est désormais en mission pour sauver les Canaris d'une possible descente en Ligue 2 (le club étant actuellement seizième du classement). Dans les colonnes de L'Equipe, Jean-Alain Boumsong, qui a côtoyé Domenech chez les Espoirs et l'équipe de France A, s'est montré assez élogieux à son égard, notamment en raison de la capacité de gestion du nouvel entraîneur de Nantes. "On a bouffé de la vidéo avec ce très bon technicien. L'un des meilleurs entraîneurs que j'aie eus, dans la connaissance du foot. Il avait des principes défensifs forts et était capable de donner une structure à une équipe de sélection dans un laps de temps très court. Il a une excellente pédagogie et sait optimiser les qualités de chacun. Il faut être attentif quand il parle, il est exigeants là-dessus. Il peut être tranchant et cassant avec ceux qui sortent du cadre et sans pitié avec ceux qui ne respectent pas les règles. Mais je le trouve différent de son image : dans un groupe, c'est un mec cool en fait."

Mexès souligne la bonne communication de Domenech



International Espoirs puis A entre 2002 et 2012, Philippe Mexès, 38 ans, s'est lui souvenu de principes tactiques. "Ses principes étaient sobres, repartir du gardien et jouer à terre. Il était fort pour adapter notre schéma de jeu à celui de l'adversaire, il avait des tonnes d'infos", a-t-il commenté, mettant en avant la gestion de Domenech auprès des joueurs de son vestiaire. "On n'a pas eu d'affinités particulières. J'étais présenté partout comme le grand blond aux yeux bleux et il n'aimait pas trop, ça l'agaçait. Mais il était très attaché à la bonne ambiance du groupe et à sa cohésion, et, dans sa communication, il savait nous protéger des attaques, quitte à ce qu'on parle mal de lui", a expliqué l'ancien défenseur central de l'AJ Auxerre.