FC Nantes : Domenech et Pallois ont eu une discussion

Comme à son habitude, Raymond Domenech a usé de l'humour dans ses conférences de presse. Jamais avare d'une petite saillie, il a assuré devant les journalistes présents à son point-presse en amont du match contre Saint-Étienne (ce mercredi, 21 h), qu'il avait repris Nicolas Pallois, expulsé dimanche, « sur le ton de la plaisanterie. L’humour, ça permet de redescendre et relativiser. » Malgré ce désamorçage de polémique, l'ancien sélectionneur n'a vraiment pas apprécié le comportement de son capitaine, incapable de conserver son sang-froid devant l'arbitre durant la rencontre face aux Monégasques. Résultat, ce manque de maîtrise a valu à l'ancien Bordelais, deux cartons jaunes lors de la même minute, peu avant le dernier quart d'heure du match (73'). De ce fait, le colosse qui forme la charnière centrale avec Andrei Girotto est privé de match ce mercredi dans le cadre de la 23eme journée de Ligue 1.



Face à un concurrent direct pour le maintien, les Nantais n'ont pas le droit à l'erreur s'ils veulent inverser une série qui les emmène tout droit vers l'étage inférieur. Sans son capitaine et symbole de sérénité d'ordinaire, le FCN s'avance à petits pas. « Je lui ai dit que ça n’avait pas de sens, revient Domenech à propos de son défenseur. La décision était prise et c’est comme s’il essayait de lutter contre la pluie. Il le vit comme une injustice et ce n’est pas d’aujourd’hui. Il a un long passé. » S'il n'a pas tout à fait tord, le technicien des Jaune et Vert oublie que l'an dernier lors d'une rencontre au Matmut Atlantique contre Bordeaux, Nicolas Pallois avait fait l'objet d'une suspension d'un match après des propos proférés au retour des vestiaires. « Ça part d’une envie de renverser les choses, mais il est conscient qu’il n’a pas à le faire, ni à le renouveler » a terminé Domenech ce mardi à la Jonelière. Si ce genre de comportement peut arriver dans la vie d'un footballeur, il apparaît de plus en plus récurrent chez Nicolas Pallois. Fatigue mentale, ras-le-bol, l'état d'esprit du capitaine n'est pas le modèle attendu pour un club à la dérive.

« Prendre pour prendre, on n’est pas dans cette position-là »

Sans aucune victoire depuis le 8 novembre dernier, ce qui en fait la pire série du club, Raymond Domenech compte poursuivre avec ses hommes en place, les mêmes qui, depuis plusieurs mois, balbutient une ADN ligérienne qu'on ne reconnaît plus. Au lendemain de la dernière journée du mercato où le FC Nantes n'a pas bougé une oreille - seul Mehdi Abeïd a préféré quitter la grisaille nantaise pour le soleil de Dubaï - il apparaît dur de réveiller un groupe sans l'apport de sang neuf. « Prendre pour prendre, on n’est pas dans cette position-là, répond Domenech lorsqu'il est interrogé sur le mercato. On a ceux qui sont là qu’on connaît, ça me paraissait plus important que d’amener quelqu’un. C’est une confiance que j’ai en ceux qui sont sur place, je n’ai pas forcé pour que quelqu’un arrive. » Adam Ounas, joueur du Napoli était un temps pressenti du côté de la Loire mais c'est le coach lui-même qui a refroidi la piste. « Ounas j’ai dit non, j’en avais besoin, coupe le Français. Pas ce profil. Moi, je ne voulais pas d’un truc comme ça au dernier moment, avec un mec qui vient de je ne sais où et qu’on ne connaît pas. J’ai dit non, voilà, point. » La deuxième partie de saison des Nantais nous dira si coach Raymond avait raison.