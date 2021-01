FC Nantes - Domenech : "À un moment, il faut gagner des matchs"

Raymond Domenech ne perd pas depuis qu'il est devenu le coach du FC Nantes, avec 3 matchs sans défaites. Il ne gagne pas non plus car il a obtenu 3 matchs nuls. Ce vendredi en conférence de presse, avant le déplacement sur la pelouse du FC Metz, dimanche en Ligue 1 (15 heures), il a évoqué la dynamique de son équipe. "La situation est quelque part, préoccupante. On ne peut pas occulter le fait de ne pas avoir gagné depuis onze matchs. Mais on peut aussi repartir et s’appuyer sur trois matchs où on n’a pas perdu et dans lesquels on a montré des choses dans le jeu, dans la solidité. Il faut insister sur ça. Mais bien sûr qu’à un moment, il faut gagner des matchs. On peut dire tout ce qu’on veut mais il faut que ça se concrétise par quelque chose", a-t-il expliqué.

"Le FC Nantes n'est pas à sa place"

Après les scores de parité contre Rennes (0-0), Montpellier (1-1) et Nantes (1-1), l'ancien sélectionneur des Bleus a insisté sur la nécessité de continuer à progresser au niveau du contenu. "On part sur une idée, sur une progression dans le jeu et une solidité de l’équipe qui passe par des résultats à faire. Mais c’est la suite qui compte. Les joueurs adhèrent, sont présents, solidaires. On le voit à l’entraînement ou en match, il n’y a pas d’abandon. Ils sont là dans l’esprit. Pour moi, le FC Nantes n’est pas à sa place. Je suis persuadé que l’équipe peut mieux faire dans la durée des résultats, dans la continuité", s'est-il exprimé alors que son équipe occupe la 17ème place de Ligue 1.



Par ailleurs, il a indiqué être satisfait de l'effectif à sa disposition, et ne compte pas recruter. "Je dirais que sur l’équilibre de l’équipe, non, pas plus à poste qu’à un autre. À l’heure actuelle, je ne suis pas dans cette recherche en me disant qu’il faut absolument se renforcer quelque part. Je suis plutôt dans l’idée de me dire que ceux qui sont là, ont les moyens de me montrer quelque chose."