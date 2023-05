FC Nantes : “Aujourd’hui, on a un pied en L2”, les mots forts d’Antoine Kombouaré

Rien ne va plus au FC Nantes. Battu par Brest (2-0) en milieu de semaine, le FCN se retrouve désormais 17e et premier relégable. Autant dire qu’il y a urgence pour les hommes d’Antoine Kombouaré à 5 journées de la fin. En recevant Strasbourg (16e), dimanche, les Canaris n’ont pas le droit à l’erreur sous peine de se diriger tout droit vers la Ligue 2. En conférence de presse d’avant-match, Antoine Kombouaré a livré ses secrets pour permettre à Nantes d’éviter ce scénario catastrophe.

"Il faut soigner les têtes, courir, transpirer, évacuer les fatigues et les interrogations"

"Il y a la déception, après il faut bien analyser et repartir pour un nouveau match très important, pour être prêts à relever la tête sur les cinq derniers matches. Aujourd'hui, on a un pied en L1, un pied en L2. Il faut soigner les têtes, courir, transpirer, évacuer les fatigues et les interrogations, en jouant, en corrigeant. À Brest, sur les coups de pied arrêtés, on a mis de la zone. Globalement, on prend trop de buts et surtout, il faut marquer, être efficace, trouver cet équilibre. La notion de jeu doit donner du relâchement à l'entraînement et en match. J'ai envie d'aider mon groupe, c'est maintenant qu'il faut redoubler d'efforts, et j'ai surtout envie que mon club reste en L1."