FC Nantes : Antoine Kombouaré pense à prendre sa retraite

En fin de contrat à la fin de la saison, l’avenir d’Antoine Kombouaré au FC Nantes semble s’écrire en pointillé. Si le coach kanak a réussi l’exploit de qualifier les Canaris pour une deuxième finale de Coupe de France consécutive, ses résultats en championnat ne parlent pas en sa faveur. 15e de Ligue 1, le FCN va devoir encore lutter pour assurer sa survie dans l’élite. A 2 jours de la réception de Troyes (dimanche, 15h), le coach de Nantes a confié une étonnante révélation. Il penserait à prendre sa retraite.

"Quand tu sors de ces carrières-là, tu as envie de lever le pied"

"Quand tu travailles beaucoup, tu n’as pas de temps avec ta famille, a regretté le Kanak. Je ne me plains pas, je suis super heureux. Mais quand tu sors de ces carrières-là, tu as envie de lever le pied. C’est plutôt ce à quoi je pense. Dans moins de 3 semaines, je vais être grand-parent pour la quatrième fois. La famille s’agrandit. Je veux aussi consacrer du temps à mes petits-enfants. C’est aussi un beau métier, grand-parent. Si je prépare ma sortie ? Non, non. Mais, bon, 40 ans dans le foot..."