FC Metz : Le club réagit à la sanction d'Antonetti

— Fc Metz ☨ (@FCMetz) February 24, 2022

Expulsé lors de la rencontre Lille-Metz, vendredi dernier (0-0) en raison d'un accrochage physique et verbal avec Sylvain Armand, le coordinateur sportif du LOSC, Frédéric Antonetti a été sanctionné par la Commission de Discipline de la LFP, mercredi soir.. En outre, le président du LOSC, Olivier Létang, a lui écopé de "deux matchs de suspension, par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles". Sylvain Armand a également été sanctionné de "quatre matchs de suspension, dont deux matchs par révocation de sursis, de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles".Ce jeudi, par le biais d'un communiqué officiel, le FC Metz a tenu à réagir devant la sanction prononcée contre son entraîneur. "Suite à son expulsion sur la pelouse du LOSC (0-0), vendredi dernier, Frédéric Antonetti a été auditionné en commission de discipline de la LFP, mercredi soir. À l’issue de celle-ci, l’entraîneur grenat a été sanctionné de dix matches de suspension dont trois avec sursis. Frédéric Antonetti sera donc privé de banc de touche, de vestiaire d’arbitre et de toutes fonctions officielles pour les sept prochaines rencontres. Il pourra donc effectuer son retour sur le banc grenat seulement le 20 avril prochain, lors du déplacement sur la pelouse du FC Lorient.peut-on lire.Visiblement, Metz ne devrait donc pas faire appel de la sanction. 19ème du Championnat de France après 25 matchs, le club lorrain compte le même nombre de points (21) que Bordeaux, la lanterne rouge, Lorient et Troyes.La formation d'Antoine Kombouaré reste pour rappel sur un succès obtenu face au PSG (3-1) et devrait donc arriver en pleine confiance.