Le FC Barcelone a repris du poil de la bête avec cette nouvelle victoire, ce week-end contre le Celta Vigo (3-1) — après avoir connu un mois d'avril mitigé. De son côté, Ousmane Dembélé ne cesse de se montrer décisif, comme en témoignent certaines de ses statistiques. Suite à ses multiples blessures survenues depuis son arrivée en Catalogne en août 2017, l'international tricolore semble enfin connaître une dynamique des plus favorables.



En effet, à l'issue de la rencontre contre les Celtiñas, pour le compte de la 36e journée de Liga, les Barcelonais ont donc enfilé 3 buts à leurs hôtes. Avec notamment une réalisation de Memphis Depay (30e) et un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang (41e, 48e). Un festival finalement conclu par un but d'Iago Aspas (50e). Si l'ancien Gunner a bien sûr fait office d'homme fort pour les Blaugranas au cours de ce match, Dembouz n'a pas démérité pour autant, en raison de ses 2 passes décisives pour l'attaquant gabonais.

Dembélé devant Messi

L'ex-Borussen comptabilise désormais un total de 13 passes décisives en 21 matches de championnat au cours de cet exercice 2021-2022. Et se permet même de prendre place devant Lionel Messi et ses 9 passes, au sein du classement des meilleurs passeurs des cinq grands championnats d'Europe. À noter également, le bilan récent du Normand qui se chiffre tout de même à 10 passes décisives et 1 but sur ses 13 derniers matches.