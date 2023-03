Fair-play financier : l'OM et Monaco épargnés

Depuis l'arrivée de Pablo Longoria à la tête de l'Olympique de Marseille, le club phocéen est parvenu à redresser la barre sur les plans économique et sportif. Du côté de l'AS Monaco, les comptes sont aussi au vert - ou presque - selon les sanctions publiées par le fair play financier lundi soir.

Monaco et l'OM épargnés

L'Olympique de Marseille et l'AS Monaco réussissent presque à trouver un équilibre dans leurs comptes sur les dernières années. Bien qu'ils restent plutôt déficitaires, ils parviennent à limiter la casse. Les deux clubs ont été sanctionnés d'une amende de 300 000 euros chacun, avec la possibilité de voir cette somme augmenter à deux millions d'euros s'ils ne respectent pas leurs engagements d'ici la saison 2025-2026. Cela signifie que ni l'OM ni Monaco ne sont menacés de sanctions supplémentaires en fin de saison.

Cependant, les deux clubs doivent travailler dur pour revenir à l'équilibre financier le plus rapidement possible. Le fair-play financier a pour objectif de garantir que les clubs de football ne dépensent pas plus qu'ils ne gagnent, ce qui signifie que les pertes excessives et les dettes insoutenables ne sont pas tolérées. Ainsi, même si l'OM et Monaco ne risquent pas de nouvelles sanctions cette saison, ils doivent ramener leurs finances à l'équilibre le plus vite possible pour éviter toute sanction future.