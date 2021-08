Face au LOSC, Icardi sera revanchard

Privé du titre de champion de France par le LOSC la saison dernière, le Paris Saint-Germain retrouve les Dogues, ce dimanche (20h), lors du Trophée des Champions. Une belle opportunité pour la formation francilienne de prendre sa revanche, comme le souligne le buteur argentin du PSG Mauro Icardi, qui a toujours l'exercice précédent en travers de la gorge.

Comme on se retrouve...

"Évidemment, nous aimerions avoir tous nos joueurs avec nous, mais avec ceux qui sont ici, et qui ont fait la préparation, on va aller chercher la victoire. Jouer ce match et être capable de le gagner, c’est ce que nous voulons ! On a une revanche à prendre. C’est une finale, c’est un titre à aller chercher et nous devons faire de notre mieux pour le gagner et bien commencer la saison. Nous avons la chance de commencer par une finale importante et je ne pense à rien d’autre que la victoire", a tonné le buteur argentin au micro de PSG TV. Le match est lancé.