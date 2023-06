Fabio Grosso désormais pisté par l'OM ?

L’Olympique de Marseille va encore devoir faire peau neuve. Un an après son arrivée, Igor Tudor a décidé de ne pas poursuivre l’aventure sur le banc, usé par cette année intense. Depuis, Pablo Longoria et les siens sont à la recherche d’un successeur pour le Croate. Alors que les noms de Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ont longtemps été cité, un autre tacticien aurait les faveurs de la direction. Selon les informations de Sky Sports¸ des discussions auraient été entamées avec Fabio Grosso.

Des contacts avec Grosso

Le champion du monde italien sort d’une saison réussie avec Frosinone, marquée par une montée en Serie A. Une piste pour le moins surprenante, l’ancien de l’Olympique Lyonnais n’ayant encore jamais entraîné dans l’élite, mais qui correspond bien au style de jeu prôné par Pablo Longoria. Frosinone espère toutefois prolonger son entraîneur mais a conscience qu’il sera impossible de lutter avec l’OM sur ce dossier.