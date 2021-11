Et le meilleur joueur de tête de Ligue 1 est…

Les statistiques ne mentent pas. Avec 104 duels aériens gagnés, l'attaquant du Stade Brestois, Steve Mounié, est de loin le joueur de Ligue 1 le plus efficace dans cet exercice, son premier poursuivant, le défenseur rennais Nayef Aguerd n'en comptant que 50. Auteur de cinq bus (sur neuf), mais aussi de trois passe décisives de la tête, l'international béninois ne donne pas dans la fausse modestie quand L'Équipe l'interroge à ce sujet, même s'il aimerait ne pas être réduit à ce point fort de sa panoplie.



« Au moins, on se souviendra de moi pour quelque chose, répond avec un sourire le natif de Parakou. Les gens qui connaissent le foot savent que je suis capable de faire bien plus que ça. Après, sans prétention, mon jeu de tête surpasse celui de tout le monde, en Ligue 1. »

Premier en Europe en 2020-2021

Premier en Europe au nombre de duels aériens gagnés la saison dernière (260 contre 257 pour Joselu, d'Alavés), Steve Mounié est devancé de peu par l'Espagnol depuis le début de l'exercice en cours (111 contre 104). S'il était parti en Premier League, à Huddersfield, pour progresser sur d'autres aspects de son jeu, l'ancien Montpelliérain comprend que ses équipes se reposent sur son jeu de tête.



« Dans toutes mes équipes, à chaque fois que l'on était dos au mur, on utilisait cette qualité. Quand il y a la peur de perdre le ballon dans sa partie de terrain, on joue long et on va presser. C'est une tactique comme une autre. Si on a quelqu'un devant qui a cette capacité à gagner tous ses duels aériens, pourquoi s'en priver ? Moi je ne m'en lasse pas. Je fais une carrière aussi parce que je suis bon de la tête. »