Espagne : Retour de bâton pour la presse catalane au sujet de Messi

L'hôpital qui se fout de la charité

À quelques jours du match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, la presse des deux pays se livre une guerre. Ce mardi, la Une de France Football représente Lionel Messi vêtu du maillot du PSG. Libre cet été, beaucoup annoncent l'Argentin à Paris en raison des difficultés financières rencontrées par le Barça. Une arrivée qui plait beaucoup aux journaux français. Mais de l'autre côté de la frontière, cette idée plait beaucoup moins.En plus de cela, ils accusent France Football et d'autres journaux français de provocation et de vouloir perturber Lionel Messi et le reste de l'équipe catalane avant la rencontre du 16 février.Très critiquée, la presse catalane semble se prendre un retour de bâton. Et même ceux qui ne sont pas vraiment concernés par le dossier réagissent. Notamment Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui lors d'une conférence de presse a évoqué l'affaire., et ce en pleine période de Ligue des Champions également. Une chose est sûre, la bataille des Unes entre la presse française et la presse catalane ne prendra fin que lorsque le dossier Messi sera clôt, peu importe l'issue. Soit à la fin de la saison. En attendant les médias français ne sont pas prêts d'arrêter de rêver de l'arrivée de l'Argentin en Ligue 1.