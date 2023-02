Erling Haaland : "Mbappé est phénoménal"

Erling Haaland et Kylian Mbappé pourraient bien se livrer un gros duel pour les prochains Ballon d'Or lors des années à venir. Alors que l'attaquant du Paris Saint-Germain est encore en train de porter le club de la capitale cette saison, Erling Haaland réussit une folle première saison au niveau statistique avec Manchester City. Arrivé l'été dernier chez les Skyblues, Haaland ne cesse d'empiler les buts. Avant le match d'hier entre Man City et le RB Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des Champions en Allemagne, l'attaquant norvégien s'est confié au micro de Canal+ et il a fait une belle déclaration concernant le talent de Mbappé.

La déclaration d'Haaland pour Mbappé

"Il y a tellement de bons joueurs et Kylian en fait partie. Il est tellement fort ! Les Français ont tellement de chance qu’il joue pour la France. J’aimerais qu’il joue pour la Norvège évidemment, mais ce n’est pas le cas. Mais oui, c’est un joueur incroyable", a confié Haaland dans un entretien diffusé avant le match des Skyblues face au RB Leipzig hier soir. "Il est si rapide, si fort et il le fait depuis tant d’années. Alors qu’il a quoi ? Deux ans de plus que moi ? C’est dingue ! Parfois, il faut se dire qu’il lui reste encore dix ans à jouer au haut niveau. Il est phénoménal", a poursuivi l'attaquant de la Norvège et de Manchester City. Des propos qui devraient toucher grandement l'attaquant du PSG et des Bleus.