Épanoui au PSG, Vitinha clame ses ambitions

Arrivé sur la pointe des pieds dans le paysage du foot français, Vitinha n'a pas tardé à exprimer pleinement son talent sur le rectangle vert. Du haut de ses 22 ans, l'ancien milieu de terrain du FC Porto s'impose d'ores et déjà comme une recrue phare du mercato parisien. Bluffant de maturité, épatant par sa technicité, le renfort estival du club de la capitale est revenu sur son acclimatation express dans un riche entretien accordé à PSG TV.

Avec Vitinha aux côtés de Verratti, le PSG a trouvé le juste milieu

« J'ai été très bien accueilli. J'ai vraiment senti qu’on me voulait. Pour un joueur qui vient de l'étranger, sentir cet accueil incroyable et cette chaleur humaine est un véritable bonheur parce que vous arrivez dans un endroit où vous sentez que tout le monde vous veut. C’est ce que j'ai ressenti depuis le début et ça continue. C'est un début parfait », s'est-il enthousiasmé.

Heureux de créer de nouvelles connexions avec ses coéquipiers et impressionné par l'engouement généré par la tournée au Japon, Vitinha se dit aussi surpris par le niveau de compétitivité de la Ligue 1. « J'avais une idée de ce qu'était la Ligue 1, mais regarder et jouer un championnat sont deux choses très différentes. Les matchs sont tous très compétitifs. Les équipes sont difficiles à battre. Elles sont organisées, physiques, ce qui fait que la plupart de nos matches sont des rencontres durant lesquelles nous avons le ballon. Cela demande beaucoup de travail et de mobilité, mais nous avons jusqu'à maintenant réussi et nous voulons continuer ainsi".

Un pain quotidien sublimé par les débuts de la campagne européenne. Après une victoire de gala contre la Juventus (2-1), Paris est en Israël pour confirmer. Vitinha a bien l'intention d'assouvir ses ambitions dans la plus prestigieuse des compétitions. « Je suis prêt pour débuter n'importe quel match, que ce soit contre le Maccabi Haïfa, la Juventus, ou encore Benfica que nous allons rencontrer. Ce sont des matches de Champions League et lors de ces rencontres, nous voulons nous sentir bien sur le terrain. C'est une grande compétition qui nous fait vibrer. » Une chose est sûre : les amoureux du PSG n'ont pas fini de vibrer, aussi, devant les inspirations lumineuses de leur nouvelle coqueluche.