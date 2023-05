Entre l’Angleterre et les Etats-Unis, Balogun aurait tranché pour les USA

Les Etats-Unis s’offrent un renfort de choix. Selon les informations de The Athletic et Fabrizio Romano, Falorin Balogun aurait décidé de représenter son pays natal au niveau international. L’attaquant de Reims est né à New-York de parents nigérians mais est arrivé en Angleterre à seulement deux ans. Formé à Arsenal, Balogun avait jusqu’à présent choisi de porter les couleurs des Three Lions, que ce soit en U17, en U18, en U20 et désormais en Espoirs.

Balogun se tourne vers les Etats-Unis

Il semblait donc tout naturellement se diriger vers la sélection de Gareth Southgate. Seulement, celui qui réalise une excellente saison en Ligue 1 (19 buts en 35 matchs) aurait été déçu de ne pas être appelé par le sélectionneur anglais lors du dernier rassemblement. Il aurait ainsi décidé de céder aux avances d’Anthony Hudson. L’entraîneur intérimaire des Etats-Unis avait indiqué être en discussions avec Balogun pour le convaincre. Le buteur rémois devrait être convoqué lors du prochain rassemblement.