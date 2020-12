Entraîneur du FC Nantes, un métier à risques

Titulaires, intérimaires, étrangers, français, renommés, prometteurs, … : Waldemar Kita semblait avoir déjà utilisé tous les profils d'entraîneur qui existent sur le marché. Mais c'était avant que Raymond Domenech soit annoncé à la tête des Canaris. L'arrivée de l'ancien sélectionneur des Bleus, dix ans loin du métier, est très surprenante. Mais sur un des bancs les plus instables du championnat de France, on peut s'attendre à tout. Depuis 2008 et le rachat du FC Nantes par l'homme d'affaires franco-polonais, 15 coachs ont dirigé Nantes pendant au moins un match. Durant ces douze ans, rester plus d'une saison sur le banc breton était presque mission impossible. Seuls Michel Der Zakarian en restant à la Beaujoire de 2012 à 2016, et Christian Gourcuff y seront parvenus. Ce dernier, licencié la semaine dernière est resté plus longtemps que prévu sur le banc nantais. A son arrivée pour remplacer Vahid Halilhodzic, son incompatibilité annoncée avec la politique Kita ne laissait présager rien de bon. Il aura finalement été démis de ses fonctions un an et quatre mois après sa prise de fonction. Beaucoup plus que certains de ses prédécesseurs.

A Nantes, des entraîneurs à usage unique

Au FCN, il y a des entraîneurs qui n'ont même pas atteint la barre des dix matchs. C'est le cas de Christian Larièpe pendant un intérim en 2008, de Jean-Marc Furlan qui n'aura coaché que pendant neuf matchs entre décembre 2009 et février 2010, de Miguel Cardoso, viré en 2018 après seulement huit matchs, et de Patrick Collot qui a dirigé son quatrième et dernier match ce mercredi contre Lyon. Le licenciement pour manque de résultats en cours de saison aura aussi eu raison de Gernot Rohr en 2009, Baptiste Gentilli au printemps 2011 ou René Girard en 2016. Elie Baup sera resté jusqu'au bout de la saison 2008-2009, mais il n'aura pas résisté à la relégation de son équipe. Philippe Anziani aura su l'éviter en 2011 mais il n'a pas été prolongé à l'issue de sa mission sauvetage. Certains entraîneurs sont partis d'eux-mêmes comme Landry Chauvin en 2012, Sergio Conceiçao qui a été recruté par Porto en 2017 ou Claudio Ranieri qui a préféré s'en aller un an plus tard. A Nantes, les entraîneurs ont eu des profils différents, des destinées uniques mais l'histoire s'est rarement bien terminée.