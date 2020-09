Encore une confirmation : l’étau se resserre autour d’Alvaro dans le dossier Neymar

Plus le temps passe et plus la version de Neymar, qui a accusé Alvaro Gonzalez d’insultes racistes lors de la victoire de Marseille à Paris (1-0), semble proche d’être confirmée. Dimanche, trois spécialistes brésiliens de lecture labiale, invités sur TV Globo, ont affirmé avoir trouvé une insulte raciste, et plus particulièrement le mot « singe », dans les propos tenus par le défenseur marseillais à l’attaquant parisien. Lundi, c’est Le Parisien qui se dit « en mesure de confirmer ces révélations ».

PSG-OM : Alvaro a bien traité Neymar de «singe»



« Selon notre expert, Francisco Miguel Mendoza Vela, il ne fait aucun doute que le défenseur de l’OM prononce bien les mots ‘mierda de mono’ (singe de merde) », peut-on lire. Un expert auquel le journal avait déjà fait appel une semaine plus tôt, pour analyser les images de beIN Moyen-Orient. Des images qui n’avaient apporté aucune preuve. Ce sont donc bien celles de la chaîne Téléfoot qui pourraient aider la LFP à prendre une décision dans ce triste dossier…