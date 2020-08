Encore de bonnes affaires chez les joueurs libres

Alors que la situation de Lionel Messi attire toute l'attention sur le marché des transferts, certaines stars cherchent toujours à susciter l'intérêt pour signer un contrat. De grands noms sont toujours libres et avec l'approche de la reprise des championnats, les négociations vont devoir s'accélérer pour que ces joueurs de premier plan trouvent un club dans les temps. Parmi eux, il y a évidemment Edinson Cavani. Les négociations avec le Benfica Lisbonne ayant échoué, l'attaquant uruguayen se retrouve au point de départ. Le meilleur buteur de l'histoire du PSG est toujours annoncé à l'Inter Miami, à Leeds, au Bayern Munich ou a la Roma mais il s'agit plus de rumeurs que de véritables négociations. Certaines écuries semblent réticentes au moment de remplir les exigences salariales du joueur de 33 ans. Pour Mario Götze, un champion du Monde, c'est son état physique qui inquiète les prétendants. Souvent blessé, il peine à trouver chaussure à son pied. L'ancien joueur du Borussia Dortmund avait été suivi par Monaco, en vain. Désormais son avenir pourrait s'écrire en MLS, où l'Inter Miami cherche toujours sa star, dans un autre championnat exotique ou au Hertha Berlin qui serait le dernier club européen prêt à lui accorder sa confiance.

Un vainqueur de la Ligue des Champions et le deuxième meilleur buteur du championnat turc patientent toujours

Un an après avoir remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, Daniel Sturridge a du mal à retrouver un club. Après une saison à Trabzonspor, son contrat a été rompu à cause d'une suspension pour avoir enfreint le règlement anti-paris. Plusieurs mois sans jouer refroidissent les clubs susceptibles de le recruter. Parmi eux, il était question de Marseille ou de Benevento à une époque. Même s'il affirme avoir de nombreuses offres, l'attaquant de 30 ans n'a toujours pas signé. Désormais, les clubs de MLS semblent les plus motivés alors que le joueur préfère un retour en Premier League. Une situation complexe. Toujours en Turquie, c'est Papiss Cissé qui est à la recherche d'un nouveau club. L'ancien de Metz, Fribourg ou Newcastle pourrait être une solution intéressante, même à 35 ans. L'an passé, il a été le deuxième meilleur buteur de la Süper Lig avec 22 réalisations sous le maillot d'Alanyaspor. Un beau rendement après une expérience en Chine. D'autres joueurs de renom comme Mario Mandzukic, Ryan Fraser, Nathaniel Clyne ou Ezequiel Garay sont toujours sur le marché. Des paris qui pourraient être audacieux mais personne n'ose les prendre dans le contexte actuel.

En France, de bonnes affaires sont encore possibles

Le football français n'est pas en reste avec quelques joueurs de renom qui sont libres. Le transfert de Loïc Remy à Benevento ayant capoté, l'ancien Lillois est toujours à la recherche d'un contrat. Un des meilleurs passeurs de la Ligue 1 est aussi sur le marché : Yoann Court. Son contrat à Brest est terminé mais à part des clubs de MLS qui ont été repoussés, personne ne s'est encore sérieusement penché sur sa situation. Un autre joueur qui a marqué la Ligue 1 ces dernières saisons peine à trouver un club : Malang Sarr. Parti de Nice, son club formateur, le défenseur n'a toujours pas trouvé de point de chute. Une situation étonnante pour un international espoir qui a été régulièrement supervisé par les meilleurs clubs européens. Ces dernières heures, France Football a quand même annoncé un potentiel transfert à Chelsea. Une issue favorable à une longue période de doute. La preuve que même si Lionel Messi monopolise l'attention, de grands clubs européens continuent de se renforcer, y compris en signant des joueurs libres.