En attaque, le PSG a l'embarras du choix

Paris a huit attaquants sous contrat pour la saison à venir. Parmi eux, sept ont un statut d'international. Dans le championnat de France, c'est une profondeur d'effectif jamais vu dans ce secteur. Mais étant donné que le football se joue toujours à onze et qu'un équilibre doit être préservé entre l'efficacité offensive et la solidité défensive, certains d'entre eux risquent de ne pas avoir beaucoup de temps de jeu au cours de la saison. Si le trio Lionel Messi - Kylian Mbappé - Neymar n'a pas encore eu l'occasion d'être aligné, ça devrait bientôt arriver. Ce n'est pas encore à Brest ce vendredi soir malgré l'engouement des Bretons mais ça ne saurait tarder.

Au stade Francis-Le-Blé, Kylian Mbappé devrait être épaulé par Angel Di Maria et Mauro Icardi. Les deux attaquants argentins ont une occasion en or de s'illustrer avant de très certainement glisser en-dehors du onze titulaire. Ces deux joueurs peuvent s'affirmer comme les deux principaux jokers du PSG. Di Maria devra au passage s'habituer à un rôle en sortie de banc qu'Icardi, mais aussi Sarabia ou Draxler connaissent bien.

Au PSG, tous les postes offensifs sont doublés

En attaque, Mauricio Pochettino a une équation à plusieurs solutions. Même si son trio titulaire semble indiscutable, l'ancien entraîneur de Tottenham a les atouts pour le ménager dans une saison qui s'annonce longue. Mettre ses stars au repos sans perdre en qualité dans le onze titulaire, c'est la marque des grands clubs. Avec un tel effectif, le club de la capitale est taillé pour aller au bout de toutes les compétitions. En mai, Paris devrait terminer la saison à pas loin de 60 matchs. Avoir un tel réservoir est donc une véritable chance pour briller sur tous les tableaux.

Même sans son trio titulaire, une attaque Di Maria - Icardi - Sarabia (ou Draxler) est supérieure à celle de nombreuses équipes. Les remplaçants auront une vraie carte à jouer. Et ils semblent en avoir conscience. Hormis Mauro Icardi qui est annoncé sur le départ depuis son arrivée par des rumeurs de transfert, aucun d'entre-eux n'a exprimé son envie de partir. Julian Draxler et Angel Di Maria ont même récemment prolongé dans la capitale. C'est en se mettant au service du collectif qu'ils peuvent aider le trio Messi - Mbappé - Neymar à être encore meilleur. Et le PSG à remplir ses objectif très élevés.