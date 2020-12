Échauffourées entre supporters Nantais et CRS

La tension monte du côté de Nantes. Dans la foulée de l'éviction de Christian Gourcuff de son poste d'entraîneur, le club breton a connu un fâcheux épisode ce dimanche matin. Alors que plusieurs centaines de supporters s'étaient rassemblées pour demander le départ du président nantais Waldemar Kita, les CRS sont intervenus pour disperser tout le monde manu militari.

Les 300 supporters étaient pourtant relativement calmes du côté de la Beaujoire, se contentant de se tenir derrière une banderole. Quelques jets de bombes lacrymogènes plus tard de la part des CRS, l'ambiance n'était plus du tout la même et des affrontements ont eu lieu. Pas de quoi ramener un brin de sérénité autour d'un club qui en aurait bien besoin.