DNCG : Les chiffres effrayants des clubs de Ligue 1

Comme attendu, les chiffres sont effrayants. Ce jeudi, les comptes individuels des clubs de Ligue 1 lors de l'exercice 2020-2021 ont été dévoilées par la DNCG. Les pertes s’élèvent à 645,89 millions d'euros au terme de la saison précédente, dans un exercice qui avait été marqué par la pandémie de coronavirus et la crise des droits TV. A titre de comparaison, les pertes globales étaient de l'ordre de 269,73 millions au niveau de la saison 2019-2020. Sans trop de surprise étant donné sa masse salariale immense et son recrutement, le PSG affiche un résultat net de -224 millions d'euros entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

Un effondrement des recettes pour les revenus en billetterie

L'Olympique Lyonnais (- 107 M€) et l'Olympique de Marseille (- 76 M€) terminent sur le podium des mauvais élèves, alors que Bordeaux ne se situe pas trop loin avec un résultat net de - 67 millions d'euros. Toutefois, certains clubs ont su terminer la saison avec un bilan dans le vert. C'est le cas de Dijon, qui a gagné 951 000 euros, Reims a terminé avec +2,2 millions d'euros, tandis que l'AS Saint-Étienne a su gagner 62 000 euros. Le bilan de l'exercice 2020-2021 démontre une chute nette des recettes au niveau des revenus en billetterie (avec des jauges à 5 000 spectateurs et du huis clos). Ainsi, Angers a indiqué 0 euro de revenus en la matière. C'est forcément mieux pour le PSG (961 000 euros) ou encore l'Olympique de Marseille (236 000 euros).

Les résultats nets des clubs de Ligue 1 à l'issue de la saison 2020-2021 :

Angers : - 19, 6 millions d'euros, Bordeaux : - 67 millions, Brest : - 4 millions, Dijon : + 951 000, Lens : - 23, 8 millions, Lille : - 23, 1 millions, Lorient : - 10,8 millions, Lyon : - 107, 4 millions, Marseille : - 76,3 millions, Metz : - 10,3, Monaco : - 116 000, Montpellier : - 15, 1 millions, Nantes : - 1 million, Nice : - 30,1 millions, Nîmes : - 7,7 millions, PSG : - 224, 2 millions, Reims : +2,2 millions, Rennes : -19, 7 millions, Saint-Étienne : + 62 000 euros, Strasbourg : - 7,4 millions.