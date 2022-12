Jeudi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 6-1 contre le Téfécé, réalisant une performance offensive parfaite. Les Olympiens ont été excellents sur le plan collectif et les six buts ont été marqués par des joueurs différents. Valentin Rongier, Nicolaisen contre son camp, Sead Kolasinac, Dimitri Payet, Cengiz Under et Nuno Tavares ont été les buteurs du soir côté phocéen. Van den Boomen avait marqué la réduction du score toulousaine.

Malgré les nombreux buts inscrits par l'OM pendant le match, le mercato hivernal approche et il semblerait que des renforts en attaque soient attendus. Interrogé après le match, Dimitri Payet a fait part de ses envies concernant le recrutement d'attaquants, notamment après la blessure d'Amine Harit et le départ à venir de Gerson vers Flamengo.

"On avait à cœur de bien reprendre après une coupure inhabituelle assez longue. On voulait commencer par une victoire et poursuivre cette série commencée juste avant la trêve. Faut-il des renforts offensifs ? Après il ne faut pas tirer de leçons définitives sur un match comme ça même s’il faudra garder et travailler sur le positif pour être performant dans quatre jours. Mais je pense comme l’a dit le coach qu’il manque pas mal de joueurs dans le secteur offensif et si l’on veut atteindre les objectifs fixés en début de saison il faudra à mon avis recruter cet hiver pour renforcer ce secteur de jeu. "