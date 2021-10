Dimitri Payet, l’âme de l’OM

𝗚𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻 𝘅 𝗠𝗶𝗹𝗶𝗸 𝘅 𝗣𝗮𝘆𝗲𝘁 ⚡️



Déjà 6 buts et 3 passes décisives

Jorge Sampaoli a apprécié. Alors que Dimitri Payet s’était montré décevant lors du Classique face au PSG (0-0), c’est lui qui est venu égaliser à Troyes trois jours plus tard lors du match à rejouer de la 3journée entre Nice et l’OM (1-1). "Pour nous, Dimitri Payet est un joueur indispensable. Même s’il n’est pas à 100% physiquement, il a la force mentale pour influer sur l’équipe. C’est pour cela que je compte sur lui sur le terrain. Aujourd’hui, il nous a aidés à faire match nul dans une rencontre très difficile", avait souligné le technicien argentin mercredi soir dans les entrailles du stade de l’Aube.



Le Réunionnais de 34 ans est effectivement indispensable à son équipe, en déplacement à Clermont dimanche soir, lui qui a déjà inscrit six buts et délivré trois passes décisives depuis le début de saison. Dès son arrivée cet été pour la reprise, sa motivation ne faisait aucun doute. Et ce après avoir vécu un dernier exercice en deçà de ses standards, comme il le reconnaît lui-même. "J'étais moins bien, je ne sais pas, je me suis peut-être laissé aller", a-t-il ainsi reconnu dans un entretien à L'Equipe où il évoque notamment ses "désaccords" avec ses précédents entraîneurs, comme André Villas-Boas.



Mais avec Sampaoli, tout va et ira pour le mieux assure le numéro 10 phocéen : "En fait, on s'est parlé une fois et on n'aura pas besoin de le refaire. Il m'a juste demandé d'être moi-même et d'être heureux." Et heureux, il l’est, malgré une saison marquée par des incidents avec les supporters sur les stades de Ligue 1. En particulier lors de ce match de Nice, où il avait été directement impliqué après avoir été touché par une bouteille qu’il a relancée. Ce qui lui avait valu un match de suspension avec sursis.



Et après de nouveaux jets de projectile lors d’OM-PSG, il n’a pas hésité à tancer son propre public. "J’ai vu des bouteilles, des chargeurs, des briquets,… J'en ai déjà vu sur moi, je sais ce que c'est. Certains dérapent, on risque de perdre des points, on ne peut pas dire que ces gens-là aiment l'OM", a-t-il lâché, "désabusé" alors que l’OM a écopé d’un point de retrait avec sursis après les incidents impliquant ses fans à Angers. Que ce soit sur ou en dehors du terrain, Payet, sous contrat jusqu'en 2024, prend donc ses responsabilités.