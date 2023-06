Dimitri Payet fait une confidence très forte sur son avenir

Mis sur le banc olympien cette saison, Dimitri Payet se rapproche doucement mais sûrement vers l’arrêt de sa carrière. À l’occasion d’un entretien accordé à France Football, l’international français a évoqué sa future reconversion. Comme attendu, le joueur âgé de 36 ans a indiqué vouloir devenir entraîneur après l’arrêt de sa carrière. Et pourquoi pas un jour diriger son club de cœur l’Olympique de Marseille.

"Entraîneur ? Oui, certainement un jour. Mais où ? Est-ce que je pourrais entraîner un autre club que l'OM ? Oui et non. Je suis passé par des clubs mythiques, Saint-Étienne, Nantes, Lille. Mais, entraîner une autre équipe et venir au Vélodrome, ça me semble bizarre aujourd'hui quand j'y pense (...) Mes diplômes ? Vous voulez savoir si je vais prendre la suite après Igor Tudor (sourire) ? Je n'ai pas peur de me lancer, au contraire, j'aime les challenges excitants. Demain, on me dit de reprendre l'OM, je dis oui direct !"