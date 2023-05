Dimitri Payet écope de trois matchs fermes !

Dimitri Payet voit sa saison prendre fin. Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football était réunie à Paris. Ces derniers se sont notamment prononcés sur les incidents ayant émaillé le choc entre l’Olympique de Marseille et le RC Lens. Dimitri Payet, pour avoir giflé Yannick Cahuzac lors d’un accrochage en première période, écope de trois matchs fermes de suspension, plus deux avec sursis. Alors qu’il pourrait prendre sa retraite en fin de saison, le Réunionnais pourrait avoir disputé son dernier match contre Angers le week-end passé. De son côté, l’entraîneur adjoint de Franck Haise écope d’un match ferme et d’un avec sursis.

Expulsés après un début de bagarre lors de PSG-Ajaccio, Achraf Hakimi et Thomas Mangani prennent deux matchs fermes de suspensions. Kevin Danso, exclu lors de la victoire lensoise contre Reims, écope d’un match ferme.

Toutes les décisions

Réunie le 17 mai 2023, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

EXCLUSIONS

LIGUE 1 UBER EATS

Un match ferme de suspension

Kevin DANSO (RC Lens)

Deux matchs fermes de suspension

Achraf HAKIMI (Paris Saint-Germain)

Thomas MANGANI (AC Ajaccio)

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : RC Lens – Olympique de Marseille du 6 mai 2023

Exclusion de M. Yannick CAHUZAC, Entraîneur adjoint du RC Lens

Exclusion de M. Gilles MARAMBAUD, Kinésithérapeute de l’Olympique de Marseille

En ce qui concerne M. Yannick CAHUZAC :

Un match ferme de suspension et un match avec sursis.

En ce qui concerne M. Gilles MARAMBAUD :

Un match ferme de suspension.

Comportement de Dimitri PAYET (Olympique de Marseille)

Trois matchs fermes de suspension et deux matchs avec sursis.

La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 00h00.

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : Olympique Lyonnais – Montpellier Hérault SC du 6 mai 2023

Propos de M. Jean-Yves HOURS, Entraîneur des gardiens du Montpellier Hérault SC

Deux matchs fermes de suspension.

La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 00h00.

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Uber Eats, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 0h00.

Yunis ABDELHAMID (Stade de Reims)

Przemyslaw FRANKOWSKI (RC Lens)

Angel GOMES (LOSC Lille)

LIGUE 2 BKT

Deux matchs fermes de suspension

Loïc NESTOR (Grenoble Foot 38)

Cinq matchs fermes de suspension

Jamal THIARÉ (Le Havre AC)

Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 23 mai 2023 à 0h00.

Quentin CORNETTE (Le Havre AC)

Clément DEPRES (Rodez Aveyron Football)

Mamadou FOFANA (Amiens SC)

Rassoul NDIAYE (FC Sochaux-Montbéliard)

Sebastian RING (Amiens SC)

Arouna SANGANTE (Le Havre AC)

POLICE DES TERRAINS

Usage d’engins pyrotechniques

LIGUE 1 UBER EATS

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : ESTAC Troyes – Paris Saint-Germain du 7 mai 2023

Comportement des supporters de l’ESTAC Troyes : usage d'engins pyrotechniques et jets d'objets

Fermeture pour deux matchs fermes du bloc N de la partie basse de la tribune Champagne du Stade de l’Aube.

La sanction prend effet immédiatement.

34e journée de Ligue 1 Uber Eats : FC Nantes – RC Strasbourg Alsace du 7 mai 2023

Comportement des supporters du FC Nantes : usage d’engins pyrotechniques

Fermeture pour un match ferme de la tribune Loire par révocation du sursis.

La sanction prend effet le mardi 23 mai 2023 à 00h00.

La prochaine réunion de la Commission de Discipline aura lieu le mercredi 24 mai 2023 à 18h.