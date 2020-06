Comme les autres clubs de l'élite, le DFCO a mis en place une série de tests de dépistage sérologiques. Ces examens, préalables à la reprise de l'entraînement collectif, ont révélé un cas positif de Covid-19 parmi les joueurs de l'effectif professionnel. L'identité du joueur n'a pas été communiquée.

Un cas "actif et asymptomatique"



"25 joueurs de l’effectif professionnel se sont soumis aux tests, a indiqué le club dans un communiqué officiel. Les résultats de cette campagne de dépistage ont révélé un cas actif et asymptomatique. L’état de santé du joueur ne présente aucune inquiétude. Conformément aux protocoles sanitaires en vigueur, le joueur a été placé en quatorzaine à son domicile et n’a participé à aucune séance d’entraînement depuis le début de cette reprise. Le staff médical du DFCO est mobilisé pour accompagner le joueur et programmera les examens complémentaires stipulés dans le protocole sanitaire en vigueur".

Avant le retour des joueurs sur les terrains, le @DFCO_Officiel a mis en place des tests de dépistage sérologiques et PCR qui ont fait apparaître un cas positif au #COVIDー19.

Le joueur concerné n'a participé à aucun entraînement.



"Par précaution, un autre joueur, dont les tests se sont révélés négatifs, restera quelques jours à son domicile en attendant de passer des examens complémentaires, a également indiqué le DFCO. Dans le but de préserver la santé de ses joueurs, de son staff et de l’ensemble de ses salariés, le DFCO va continuer de suivre scrupuleusement les règles sanitaires édictées par le Gouvernement français. Des tests de dépistage continueront d’être réalisés aussi régulièrement que nécessaire. L’entraînement du groupe professionnel se poursuivra normalement samedi et dans les jours à venir". Aucun cas positif n'a été relevé dans le staff technique du club.