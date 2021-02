Dijon : Benzia de retour dans le groupe après quasiment un an d'absence

Benzia n'a plus joué en Ligue 1 depuis le 15 février 2020



Yassine Benzia commence à voir le bout du tunnel., avec la réserve de Dijon lors d'un match amical remporté contre Nancy, disputant 70 minutes lors du succès de l'équipe (3-1). Ce vendredi, une nouvelle étape a été franchie car l'ancien élément de l'OL a été retenu dans le groupe de joueurs convoqués par David Linarès à l'occasion de la rencontre face au PSG, samedi (17h00).. En conférence de presse d'avant-match, Linarès avait ouvert la porte à une possible présence dans le groupe : "Pour Yassine Benzia, sachant l’indisponibilité qui a été la sienne, on a des discussions pour avoir un maximum de ressenti par rapport à lui. Aujourd’hui, on est encore en réflexion par rapport à ce week-end, mais il pourrait postuler". La lanterne rouge de Ligue 1 (15 points obtenus en 26 matchs) sera toutefois privée de Didier Ndong, malade, mais également d'Aboubakar Kamara, qui a été expulsé face à Lens (défaite 2-1), dimanche.: Allagbé, Racioppi Boey, Chafik, Chala, Coulibaly, Ecuele Manga, Ngonda, Panzo - Benzia, Celina, Dina Ebimbe, Diop, Dobre, Lautoa, Marié, Sammaritano - Assalé, Baldé, Konaté