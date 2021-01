Di Maria attend un signe de Pochettino

Plus que six mois et Angel Di Maria sera un joueur libre. A l’instar de ce qu’ont vécu Thiago Silva et Edinson Cavani l’année dernière, « El Fideo » se présente à sa dernière demi-saison avec le PSG sans savoir de quoi son avenir sera fait. Les négociations avec le club en vue d’une prolongation ont bien commencé mais elles avancent lentement. Le principal intéressé prend tout son temps, car il attend de connaitre la position de son futur coach avant de prendre une décision définitive pour son futur. C’est ce que révèle Le Parisien dans son édition du jour.

Di Maria souhaite des garanties

Homme de base du dispositif de Thomas Tuchel avec un total de 103 matches joués sous la coupe de l’Allemand, l’international albiceleste veut savoir s’il en sera de même avec Mauricio Pochettino. Vu qu’il n’est plus très jeune (il aura 33 ans en février), il peut légitimement s’inquiéter par rapport au rôle au sein de l’équipe que pourrait lui attribuer son compatriote. Si le coach lui indique qu’il ne compte pas spécialement sur lui, l’ancien mancunien fera très certainement ses valises pour une autre destination.

Mais, pour l’instant, ce n’est clairement pas la tendance. Il n’y a aucune raison pour que Pochettino ne s’appuie pas sur cet élément expérimenté et aux qualités techniques indiscutables. Par ailleurs, Di Maria privilégie, lui aussi, la stabilité. À maintes fois, il a confié que son souhait était de terminer sa carrière européenne au PSG. Si toutes les conditions sont réunies pour un nouveau bail, il se fera une joie de rempiler.