Des mauvais résultats… et des tensions en interne à l’OL ?

Cinq points en quatre matchs et une qualité de jeu proche du néant : l’Olympique Lyonnais entame sa saison de Ligue 1 comme il avait terminé la dernière et la parenthèse Ligue des Champions est bel et bien refermée. Les Rhodaniens, perturbés par une fin de Mercato extrêmement incertaine qui pourrait les voir perdre plusieurs majeurs, sont dans le flou. Et pour ne rien arranger, des premières tensions commenceraient à apparaître en interne. C’est ce qu’indique en tout cas Radio Scoop, qui explique que « les relations sont tendues entre le directeur sportif Juninho et le nouveau directeur du recrutement, Bruno Cheyrou », qui avait remplacé Florian Maurice au mois de mai.

Juninho pas en phase avec Cheyrou... et Garcia

Facile de comprendre que ces divergences doivent concerner les profils ciblés pour retoucher un effectif déséquilibré. Mais ce n’est pas tout, puisque la légende brésilienne des Gones s’opposeraient sur de nombreux sujets à son entraîneur, Rudi Garcia. L’ex-entraîneur de l’OM et Gueïda Fofana, entraîneur de l’équipe réserve, avaient par ailleurs connu un accrochage au sujet de l’utilisation de certains jeunes en réserve, lors de la dernière trêve internationale. Un climat électrique à deux semaines d’un choc contre l’OM qui se déroulera le soir de la clôture du mercato. La fin du mois de septembre et le début du mois d’octobre seront chargés entre Rhône et Saône.