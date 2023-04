Der Zakarian constate un changement de mentalité chez les jeunes

Alors qu'il fait aujourd'hui les beaux jours de Montpellier, qui tente de s'éloigner de la zone rouge, Michel Der Zakarian est revenu dans le Parisien sur son passage à Brest. Pour le quotidien francilien, le coach de 60 ans a fait remarquer un changement de mentalité chez les jeunes.

"Aujourd’hui, ils zappent beaucoup de trucs. Et quand tu leur cries un peu trop dessus, ils te lâchent. À Brest, ils sont allés voir la direction et ça s’est arrêté comme ça", explique l'actuel coach du MHSC. Une expérience qui lui a permis d'avoir une prise de conscience qu'il a tout de suite adaptée à son arrivée à Montpellier. "Plus cool" avec les jeunes montpelliérains, Der Zakarian a su se remettre en question, expliquant que certains avaient besoin d'être bousculés, tandis que d'autres n'acceptaient pas cette autorité. "Il ne faut pas être têtu et savoir s’adapter à la nouvelle génération".