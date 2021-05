Depay accablé par l’échec de l’OL

Memphis Depay rêvait assurément d'une meilleure sortie. Pour sa dernière sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, le Néerlandais n'a rien pu faire pour empêcher une ultime défaite des siens en championnat, ce dimanche face à Nice (2-3). Un revers qui prive les Gones de la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive.

Une catastrophe pour le club de Jean-Michel Aulas au terme d'une saison compliquée, avec de nombreux matchs bien débutés mais mal terminés, exactement à l'image de celui perdu face aux Aiglons. En partance probable pour le FC Barcelone, Memphis Depay était abattu au moment d'évoquer cet échec : "On a perdu le fil du match. (...) On a arrêté de jouer. Je suis triste. Je voulais partir sur une victoire. On a contrôlé le début de la rencontre et on a arrêté de jouer. On ne peut pas jouer sérieusement au football comme ça."

"Je suis énervé"

Et l'offensif de vingt-sept ans de poursuivre : "Je suis énervé. C'est un peu à l'image de notre saison." Quant à savoir si Lyon méritait de finir troisième, Memphis Depay s'est montré particulièrement hésitant : "Oui et non. On s'est battu comme une équipe toute la saison. Mais c'est comme ça. On ne peut rien faire d'autre et se regarder dans le miroir."