Delort (Montpellier), son second métier révélé

Cinquième ex-æquo au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 (9 réalisations), Andy Delort fait les beaux jours de Montpellier. L'avant-centre algérien, passé par Toulouse, n'en garde pas moins les pieds sur terre et semble déjà avoir anticipé sur sa future reconversion en fin de carrière. Le natif de Sète a créé une entreprise spécialisée dans le carrelage.

L'attaquant de vingt-neuf ans a révélé ce pan moins connu du grand public, à l'occasion d'une interview donnée ce dimanche dans l'émission Téléfoot. Et force est de constater que cette deuxième activité lui tient particulièrement à cœur : "J'aime bien venir ici dès que je n'ai pas entraînement. Venir de temps en temps pour discuter. On a créé cette entreprise à deux. On est une équipe unie et on essaye de faire notre petit bout de chemin".

"Je fais des photos avec des clients"

Forcément, sa notoriété le pousse à se servir de son image auprès des clients : "Quand je viens, je fais souvent des photos avec des clients. Ça fait partie du jeu. Et moi, ça me fait du bien de me vider la fête". De quoi revenir plus fort sur les pelouses de Ligue 1, pour aider Montpellier à poursuivre sa quête d'une place européenne.