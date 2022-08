Décision vendredi pour Lorient-OL

Le suspense reste entier et la tension monte un peu, forcément, en attendant de savoir si le match entre Lorient et l’Olympique Lyonnais pourra bien avoir lieu ce dimanche en Bretagne. Ces derniers jours, des craintes concernant la tenue de cette rencontre de Ligue 1 ont été évoquées publiquement, l’état de la pelouse du Moustoir posant question.

Sécheresse, accueil de concerts dans le cadre du festival interceltique de Lorient, les raisons sont multiples pour évoquer l’état peu engageant de l’écrin breton et un délégué de la Ligue professionnel de football (LFP) s’est d’ores et déjà rendu sur les lieux ce jeudi matin pour un premier constat. Un second sera effectué vendredi, au lendemain du dernier concert prévu dans l’enceinte des Merlus et une décision définitive sera alors prise concernant la tenue ou non du match de championnat dimanche.



Un délégué de la LFP est venu ce matin au Moustoir pour constater l’état de la pelouse et en rapporter à la Commission des Compétitions de la LFP.

Une seconde visite est programmée demain matin.



La LFP prendra une décision définitive demain après-midi. pic.twitter.com/rDlBeKDW7C



— FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) August 11, 2022

Le tweet moqueur de l’OL



Pendant ce temps, les deux clubs ajustent leurs discours et on ne peut pas dire qu’ils soient sur la même longueur d’onde. Lorient, le club hôte, maintient que la rencontre pourra avoir lieu et qu’un avis favorable sera rendu par la LFP en cette fin de semaine. Loin de cette vision des choses, l’OL espérait pouvoir jouer sur un terrain neutre, craignant publiquement pour la santé de ses joueurs.



« Pélo, matte l’état de la pelouse » 👀 pic.twitter.com/JcVAVXfPmz

— Olympique Lyonnais (@OL) August 11, 2022

Le club rhodanien s’est par ailleurs fendu d’un tweet moqueur, ce jeudi soir, mettant en scène son joueur Corentin Tolisso se plaignant de l’état d’une pelouse imaginaire. A noter qu’en cas de report, l’instance tricolore ne devrait pas avoir trop de difficultés pour trouver une nouvelle date, aucune des deux formations ne disputant de coupe d’Europe cette saison.