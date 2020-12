Décès de Houllier : les réactions émues d'Aulas et Juninho

rhodanien, il a été salué de manière forte par son ancien président, Jean-Michel Aulas.

"Il avait toutes les caractéristiques d'un homme bienveillant et d'une compétence extraordinaire. Gérard avait été opéré il y a quelques jours. Il y avait eu un retour à l'hôpital dont il a voulu sortir absolument pour suivre de chez lui le match (PSG-OL, 0-1). Je sais qu'il était très heureux même si je ne l'ai pas eu après cette victoire, très fier aussi car il continuait d'apporter son immense talent pour conseiller les entraîneurs, les joueurs, être proche de tout ce que faisait le club. Il avait trop de qualités pour disparaître aussi vite. Nous avions plein de projets ensemble pour l'avenir de l'OL et aussi l'amitié", s'est lamenté Aulas, dans une déclaration publiée sur le site officiel de l'OL.

"Merci pour tout ce que tu m'as appris", clame Juninho

Repose en paix coach Gérard Houllier. Tu resteras à jamais dans nos pensées et nos cœurs. Merci pour tout ce que m’as appris. Une pensée pour ta famille", a clamé l'actuel directeur sportif de Lyon sur son compte Twitter.



Merci pour vos messages qui nous touchent tous. Vous pouvez venir déposer une bougie, des fleurs ou un mot en hommage à Gérard Houllier devant l’allée des Lumières dès demain. 🙏 https://t.co/uaPVGfc0fF

— Olympique Lyonnais (@OL) December 14, 2020

Par ailleurs, en réponse à une supportrice, le club a indiqué que les fans allaient avoir l'opportunité de faire un geste pour saluer la mémoire de Gérard Houllier. "Merci pour vos messages qui nous touchent tous. Vous pouvez venir déposer une bougie, des fleurs ou un mot en hommage à Gérard Houllier devant l’allée des Lumières dès demain."

