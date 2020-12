De nouveau positif au Covid-19, Andy Delort forfait pour le PSG

Montpellier affrontera le PSG sans son attaquant le plus prolifique du moment. Andy Delort a annoncé jeudi son forfait pour la rencontre de la 13eme journée de Ligue 1 contre les champions de France samedi (21h). L'attaquant est de nouveau touché par le coronavirus. "Depuis lundi, j'ai des symptômes. Grosse grosse fatigue. Testé positif au Covid-19 une deuxième fois en trois mois", écrit l'international algérien sur son compte Twitter.



Testé positif une première fois le 19 août, le capitaine du MHSC avait raté la première rencontre de la saison en Ligue 1 contre Rennes (1-2), le 29 août. Il en fallait plus pour faire perdre à "Bouzelouf" (tête d'agneau, le surnom du joueur en Algérie) son sens de l'humour. "Paredes me manquait tellement en plus", ajoute-t-il, en une allusion aux prises de becs entre lui et l'Argentin depuis la rencontre perdue contre le PSG, le 7 décembre 2019.