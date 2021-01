De Gomis à Milik, la longue traque du grand attaquant à l'OM

Pas simple de jouer avant-centre à l'OM ! Au début de l'ère McCourt, à l'automne 2016, le poste est occupé par Bafétimbi Gomis. L'ancien Lyonnais finit la saison avec le solide bilan de 21 buts en 34 matches mais les dirigeants pensent pouvoir trouver un attaquant plus coté.

Raté. Après lui, Kostas Mitroglou, Valère Germain, Mario Balotelli ou Dario Benedetto s'y sont tous cassé les dents.

"C'est peut-être à cause des grands noms passés ici, des attentes que cela suscite. Papin, Völler, Drogba... C'est dur, il y a beaucoup de pression", a jugé André Villas-Boas la semaine dernière. Désormais, c'est au tour d'Arkadiusz Milik de relever le défi.

L'énigmatique Mitroglou (depuis août 2017)

Avec le temps, la signature de Mitroglou à l'OM est devenue l'archétype du "panic-buy", ces mouvements de dernière minute sur le mercato, quand il faut absolument faire un transfert, quelle que soit sa cohérence.

Les débuts du Grec sous le maillot marseillais ont été laborieux, malgré l'aide de Payet, avec lequel l'entente était assez bonne sur le terrain. La suite a été pire. Au bout du compte, ses statistiques ont été moyennes en championnat (12 buts en 33 matches) et catastrophiques en Europe, avec 12 matches sans le moindre but.

Après un an seulement, le maladroit Mitroglou a été prêté sans succès à Galatasaray puis au PSV Eindhoven. Revenu cette saison à Marseille, il ne fait pas partie du groupe, avec lequel il s'entraîne toutefois de temps en temps. Son salaire, lui, continue à peser lourdement.

Le timide Germain (depuis août 2017)

Arrivé en même temps que Mitroglou, Valère Germain, qui venait d'être champion de France avec Monaco, a connu une même trajectoire descendante.

Sa première saison est ainsi acceptable, avec 18 buts toutes compétitions confondues. Mais elle se conclut par une énorme occasion manquée en début de finale de Ligue Europa contre l'Atlético Madrid, alors que le score était encore de 0-0. Le match finira par une défaite 3-0 et la suite du parcours marseillais de Germain sera sans aucun éclat.

"J'attendais plus, j'avais envie de jouer tous les matches. J'avais toujours joué dans un système qui me mettait plus en valeur (4-4-2). Ici jamais, sauf un mois et demi avec Balotelli où ça s'était bien passé", a-t-il récemment raconté.

"Mais c'était un rêve de jouer à l'OM et j'ai marqué des buts importants. Je n'oublie pas les difficultés. J'aimerais avoir fait mieux, mais c'est mon histoire à l'OM." Comme Mitroglou, Germain sera en fin de contrat à la fin de la saison.

L'éphémère Balotelli (janvier 2019-juin 2019)

Cinq mois, 15 matches, huit buts. Le passage marseillais de "Super Mario" n'est pas ridicule au plan statistique. Mais l'Italien avait déjà inscrit sept buts après neuf matches, pour des débuts rêvés avec l'OM, et à l'image de sa carrière en dents de scie, la suite a été bien moins convaincante.

Au bout du compte, son salaire était bien trop astronomique pour un joueur aussi peu mobile et aussi peu impliqué. Alors Balotelli est reparti aussi vite qu'il était arrivé et l'OM a continué à chercher son attaquant.

L'inconstant Benedetto (depuis août 2019)

"C'est vrai qu'il abuse un peu avec les ratés devant le but". Lundi en conférence de presse, même André Villas-Boas a dû reconnaître que la crise de confiance de l'attaquant argentin atteignait des niveau inquiétants.

Arrivé en début de saison dernière, "Pipa" était pourtant le premier choix de l'entraîneur portugais, séduit pas son passage à Boca Juniors. La venue de l'Argentin a suscité quelques doutes, liés à une grave blessure à un genou et à sa totale inexpérience du football européen. Mais les débuts ont été spectaculaires, avec quatre buts lors des trois premiers matches, et sa première saison marseillaise a été correcte (11 buts en 26 matches de championnat).

Cette année en revanche, l'Argentin est loin du compte avec seulement quatre buts et des prestations parfois fantomatiques. Sur ses 15 buts marseillais, un tiers ont été inscrits face à Nîmes.