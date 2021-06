David Luiz à l'OM, et si c'était vrai ?

🇬🇧 Arsenal

❌ En fin de contrat, David Luiz quittera la club à la fin de la saison !https://t.co/0kIaYUgYpJ

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 18, 2021



1 - David Luiz 🇧🇷 v Man City hier :

1 erreur amenant à un but



1 penalty concédé



1 carton rouge



1er joueur à réaliser cette « performance » en PL depuis Jenkinson avec West Ham en août 2015



1er remplaçant dans le Top 5 depuis Ivan Cordoba avec l’Inter en mars 2011



Oops. pic.twitter.com/UdIf1BWHS9



— OptaJean (@OptaJean) June 18, 2020

L'information vaut ce qu'elle vaut, en provenance du biographe de Jorge Sampaoli : mais tout de même, comment ne pas fantasmer un peu sur l'éventuelle arrivée de David Luiz à l'Olympique de Marseille ? D'autant que la perspective est loin d'être délirante, puisque, ce qui le rend donc libre. Certes, le défenseur brésilien a souvent - tout le temps ? - fait ses 34 ans cette saison avec les Gunners, et même celle d'avant (voir plus bas). Mais les Olympiens pourraient-ils réellement se passer d'un tel profil d'expérience, ainsi que d'une certaine folie qui correspondrait parfaitement au public du Vélodrome de retour (espérons-le) ?Evidemment, David Luiz serait étiqueté en tant qu'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mais dans ce sens-là, ce n'est pas forcément un gage de flop, au contraire. Le dernier à avoir osé porter le maillot des deux clubs l'a fait dans l'autre sens : il s'agissait de Lassana Diarra, passé à l'OM de 2015 à 2017 puis au PSG, où il n'a jamais réussi à s'imposer, en 2018-2019. Toutefois, dans le chemin inverse, le dernier exemple est resté très en travers de la gorge des supporters parisiens. C'est toujours- de 2001 à 2004.David Luiz ferait forcément plus penser au profil de l'Argentin, cependant son niveau pose logiquement question... Mikel Arteta était très triste au moment de commenter son départ, le mois dernier : "C'était un privilège de travailler avec lui, il a été très utile à chaque fois. Et puis on s'attache aux joueurs, je suis ému... Il a tout gagné, il aura beaucoup d'autres chapitres à venir dans sa carrière." Même au plus mal, l'entraîneur espagnol a toujours cherché à relancer son joueur. Il n'a eu de cesse de vanter l'exemplarité de son "fighting spirit", l'élevant en exemple pour ses jeunes coéquipiers. Tout ce qui peut plaire à Sampaoli.