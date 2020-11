David Linarès, l'homme de l'intérieur

25 ans après la signature de son premier contrat professionnel, David Linarès est sur le point de commencer une nouvelle carrière en Ligue 1. Celui qui avait été champion de France en 2002 avec Lyon, son club formateur, a été nommé entraîneur de Dijon, le club où il a terminé sa carrière de joueur. Cette récompense vient saluer 15 ans de fidélité au club bourguignon. En 2005, le milieu défensif avait signé au DFCO en provenance de Tenerife. Depuis, il n'a plus jamais quitté la Bourgogne. Celui qui a joué 159 matchs de Ligue 2 avec Dijon était resté dans ce club pour faire ses premiers pas d'entraîneur. Le début d'une progression constante qui lui a permis de revenir dans le monde professionnel. Juste après sa retraite sportive, le natif de Lons-le-Saunier avait passé ses premiers diplômes tout en dirigeant l'équipe féminine du DFCO. Quand il est passé au football masculin, c'était pour encadrer l'équipe C en Division d'Honneur. Cette expérience loin de l'élite lui a permis de répéter ses gammes tout en étant proche de ses joueurs. Aujourd'hui, cette qualité permet au coach de 45 ans de succéder à Stéphane Jobard sur le banc d'une équipe en quête de maintien au plus haut niveau du football français.

A Dijon, le deuxième intérim aura été le bon pour David Linarès

Pour avoir l'opportunité de coacher face à Nice, Marseille ou Lille, David Linarès a fait preuve de patience. Adjoint de la réserve dijonnaise de 2012 à 2014, il en a été l'entraîneur principal jusqu'à l'été 2018, date à laquelle il a fait son retour dans le monde professionnel. L'ancien joueur avait été nommé adjoint d'Olivier Dall'Oglio dans sa quête de maintien. Un poste dans lequel il s'est épanoui malgré les changements d'entraîneur. En janvier 2019, il a même eu le droit de coacher l'équipe première lors d'un court intérim. En 32emes de finale de la Coupe de France, le coach numéro 1 d'un jour avait guidé sa formation au succès sur la pelouse de Schiltigheim. Cette qualification ne lui avait pas permis d'hériter du rôle de numéro un mais sur la durée, David Linarès y est parvenu. En aidant son équipe à ramener le nul de Metz juste avant la trêve internationale, il a transformé l'essai pour succéder à Stéphane Jobard. Son 4-2-3-1, sa connaissance du club bourguignon et sa proximité avec les joueurs lui ont permis d'obtenir la confiance de sa direction. Elle l'a préféré aux solutions extérieures qui ont été sondées et lui offre l'opportunité de lancer sa carrière d'entraîneur pour de bon.