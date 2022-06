Au mois de février dernier, Ada Hegerberg avait montré les crocs. Très remontée, l'attaquante de Lyon s'en était prise vertement à la Fédération française de football qu'elle accusait alors d'être "à la ramasse" en termes de gestion du développement de la première division féminine. Revenant sur la suite du Mondial 2019 ayant eu lieu en France, la Ballon d'Or 2018 avait déclaré qu'"organiser une compétition et ne pas faire le suivi, ce n'est pas faire le travail." Plus de quatre mois plus tard, Noël Le Graët est revenu sur les propos de la joueuse.



Le patron de la FFF a profité d'un entretien publié dimanche par le JDD pour livrer sa version de la situation. Et pour lui, les choses vont globalement bien pour le football féminin. "Les Bleues attirent du monde, a-t-il assuré. Le nombre de licenciées continue de progresser (210 000)." L'homme fort du football français a ensuite évoqué les partenaires économiques. "L'intérêt des sponsors est de plus en plus fort : dans tous les contrats on ajoute des lignes pour les filles."

Le Graët admet un problème

En revanche, Le Graët a avoué à demi-mot qu'une petite faille existait. "Mais le championnat, oui, c'est difficile. La fréquentation des stades reste faible." Un constat qui entre en percussion avec celui d'Hegerberg. Charge au président de la FFF de trouver la recette et les leviers à tirer pour remédier aux défaillances qui demeurent.