Plusieurs écuries de l'élite faisaient leur rentrée ce dimanche, à l'occasion des seizièmes de finale de la Coupe de France. Parmi les affiches les plus alléchantes du tableau, Montpellier accueillait Strasbourg dans un match opposant deux formations en forme avant la trêve. Et ce sont les hommes d'Olivier Dall'Oglio qui ont eu le dernier mot dans cette rencontre. Le club héraultais a fait la différence dès le premier acte grâce à l'unique but du match inscrit par Ristic à la vingtième minute de jeu (1-0).

Rennes et Clermont se font surprendre

Rennes et Clermont ne peuvent pas en dire autant. Respectivement opposés à Nancy et Bastia, les deux clubs de Ligue 1 se sont pris les pieds dans le tapis. La formation bretonne s'est inclinée aux tirs au but face à une équipe de Nancy pourtant moribonde ces dernières semaines (1-1, 3-4 t.a.b.). De son côté, Clermont a été sèchement battu par Bastia (0-2). Enfin, Bergerac est venu à bout de Créteil, également au terme d'une séance de tirs au but, après une rencontre fermée (0-0, 5-4 t.a.b.).