⏸️ Nos Monégasques mènent à la pause 👊 #OGCNASM pic.twitter.com/kh5D6bqm0Q

— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) March 8, 2021

Duel entre équipes de Ligue 1 ce lundi, en 16es de finale de la Coupe de France. Mais aussi duel entre deux équipes coupables d'avoir quitté la compétition à ce stade la saison passée. Mais les points communs s'arrêtent là. Car là où les Aiglons ont peiné en début de match, les Monégasques ont réussi une très bonne entame de rencontre et ont d'ailleurs été récompensés parAuparavant, une tentative rasante de Jovetic avait été captée par Benitez sur sa ligne (11e) avant que le portier niçois n'intervienne également deux minutes plus tard sur une frappe signée Fodé Ballo-Touré.1-0, le score au repos pour une formation monégasque qui n'a pas démérité. D'autant que les visiteurs restaient dangereux dans le second acte. Walter Benitez devait sortir au devant d'un Jovetic parfaitement lancé par un Fabregas en jambes ce soir. C'est d'ailleurs l'ancien joueur du Barça qui sollicitait encore le portier niçois d'une frappe manquant de mordant à l'heure de jeu. Nice rétorquait dans la foulée grâce à Kasper Dolberg, dont la tentative plat du pied droit rebondissait sur l'extérieur du montant droit asémiste quelques minutes plus tard. Un coup franc de Jovetic venait raser le poteau de Benitez à un quart d'heure de la fin, mais c'est finalement Aguilar qui scellera le destin de la rencontre à deux minutes de son terme avec un deuxième but pour Monaco. 2-0, score final,