Le PSG a remporté ce mercredi le choc des 8es de finale de la Coupe de France. À domicile, et tout en faisant tourner son effectif, l’équipe de la capitale s’est défaite du leader de la Ligue 1, le LOSC (3-0). Même si les Dogues avaient quelques absents de marque au coup d’envoi, les Franciliens ont savouré cette belle victoire. Les deux équipes se sont également données rendez-vous le 3 avril prochain pour un autre duel capital pour le compte du championnat.



Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Eurosport) :



« C'était important de réagir après notre défaite, et le faire de manière collective. C'était une autre compétition, dans un autre contexte et contre une équipe qu'on va revoir bientôt en championnat. C'était important de gagner cette 1e manche on va dire (…) La coupe, elle est très importante pour le club. On veut la gagner. Et aujourd'hui on a montré cette envie (...) Je suis content d'avoir marqué. Je n’ai pas eu le temps de m'échauffer quand je suis entré. J’ai provoqué le pénalty et je l’ai marqué. Après, je tente de monter en puissance et j'arrive à clôturer le score. C'est bon pour moi et l'équipe. »



Mauricio Pochettino (entraineur du PSG sur Eurosport) :



« C’était très important pour le club de gagner ce soir. C’était un match difficile contre une équipe fait une grande saison. Et après ce qui s’est passé lors du dernier match, il fallait être compétitif. On est contents de l’état d’esprit du groupe. Et de la réponse donnée. Moins de maitrise technique en 2e période ? Ce genre de matches, il y a un risque de se découvrir. Lille, c’est une équipe compacte, mais au niveau de l’attitude on a été bons. C’est notre 18e match, il faut féliciter les joueurs pour ce qu’ils montrent, et le jeu déployé (…) Keylor Navas a été extraordinaire oui lors des 3 dernier matches. Il est incroyable. On est chanceux de l’avoir. On joue tous les trois jours, et c’est un énorme challenge pour nous et c’est pour ça qu’on ne maitrise pas tout. Et les circonstances sont aussi délicates (…) Oui, une grande équipe ne perd pas deux fois de suite. L’objectif est de tout gagner. »



Christophe Galtier (entraineur du LOSC sur Eurosport) :



« On a été très timorés en 1e période, même si on a la 1e situation et une balle qui va sur la barre pour égaliser. On a été timides. En 2e mi-temps, c’était beaucoup mieux. Avec l’envie d’avancer sur eux. On a eu les situations, et on a peut-être dominé. Mais sans pouvoir marquer et les faire douter jusqu’au bout. J’ai donc beaucoup de regrets sur la 1e période par rapport à ce que je souhaitais voir de mon équipe. Mais, c’est Paris, avec beaucoup de talent, de maitrise et d’expérience. Ce n’est pas une défaite, mais une élimination. Il faut vite la digérer pour se replonger dans la compétition dès dimanche. Il faudra s’appuyer sur l’histoire de ce match, car dans 20 jours on revient ici. On aura sûrement à faire à un autre PSG. Et j’espère qu’eux aussi auront à faire à un autre Lille sur ma durée du match. »



Benjamin André (milieu de terrain du LOSC sur Eurosport) :



« On a fait plutôt un bon match. C’est le premier but qui nous fait mal d'entrée, car c'est une erreur de notre part. Ensuite, il y a eu le deuxième sur pénalty et je ne sais pas ce que vous en pensez. Forcément à 2-0, c'est plus difficile. On a essayé de se créer des occasions. Mais c’est toujours pareil contre Paris, il faut être réaliste. C’est une déception car la Coupe de France c'est un trophée important dans -une carrière. Maintenant, il faut laisser de côté et se concentrer sur le match de dimanche. »