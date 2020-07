Coupe de France : Malgré l'incertitude, Tuchel se veut ambitieux

Après plus de quatre mois d'arrêt à cause du coronavirus, le football français va reprendre ses droits ce vendredi soir au Stade de France avec la finale de la Coupe de France entre le PSG et Saint-Etienne. Interrogé sur le côté historique de ce match, Thomas Tuchel n'a pas voulu survendre cette affiche. « Jusqu'à maintenant, je n'ai pas l'impression que c'est historique. On prépare le match, on essaye de faire ça le plus professionnellement possible. C'est bizarre de faire la conférence de presse masqué. On doit toujours être vigilant. Il y a des choses plus importantes que le football, a rappelé l'Allemand. C'est un match très important après une grande pause, jamais aucune équipe n'a connu cela avant. L'équipe veut prendre du plaisir à jouer ce match. C'est clair, on veut gagner, remporter ce titre. On veut gagner les deux finales mais nous n'avons pas le sentiment d'être devant un match historique. »

« Un grand défi de jouer une finale »

Par la suite, l'entraîneur du PSG a été interrogé sur une possible réduction d'écart de niveau entre les deux formations liée à la période compliquée des derniers mois. « Je ne sais pas. C'est la première fois que les joueurs vont jouer 90 minutes voire 120. J'espère que nous aurons les réponses à toutes les questions. Notre défi est de toujours trouver des solutions, c'est un grand défi de jouer une finale. Je demeure convaincu qu'on a fait la meilleure préparation possible après l'arrêt. Le plus important pour nous est d'arriver avec la tête et les jambes fraîches. On a fait le maximum », a expliqué Tuchel, lors de la conférence d'avant-match. Finalement, ambitieux, l'intéressé a indiqué viser gros pour ces derniers matchs.

« Ne pas penser au Portugal »

En effet, les trophées pourraient ne pas manquer du côté du PSG, avec la Coupe de la Ligue, la Ligue des Champions et autres joyeusetés. « La meilleure façon d'arriver au Portugal c'est avec les quatre titres. Ça commence vendredi. L'objectif des dernières semaines était de préparer l'équipe mentalement et physiquement pour Saint-Étienne. Pas un mot sur l'Atalanta. L'objectif pour un club comme le PSG c'est de jouer des finales et de les remporter. C'est la meilleure façon de se préparer à la Ligue des Champions. Les problèmes commencent car Saint-Étienne veut gagner comme nous. Et ne pas penser au Portugal », a fini par conclure l'Allemand.