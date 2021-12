Coupe de France : L'OM s'est fait peur face au Cannet

𝐅𝐈𝐍 𝐃𝐔 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 | #OMESCR 4️⃣-1️⃣

Luis Henrique, première à l'OM

Les amateurs de l'Entente sportive Le Cannet-Rocheville y ont cru. Après avoir ouvert le score au quart d'heure de jeu, les joueurs de National 3 ont tenu trente minutes avant que la situation ne bascule en faveur d'un Olympique de Marseille vainqueur logique de ceJouant crânement leur chance, les hommes de Farid Tabet sont donc parvenus à marquer les premiers. Sur un contre rondement mené, Mike Core a profité d'un ballon de. Un moment de folie pour les joueurs et les supporters du Cannet. Mais vingt minutes plus tard, tout a basculé.Auteur d'un tacle par-derrière dans sa surface sur Konrad De La Fuente,. Deuxième jaune, synonyme d'expulsion pour lui, et. De quoi renvoyer les deux équipes aux vestiaires sur un score de parité.Émoussés avant même l'heure de jeu, les joueurs du Cannet-Rocheville ont ensuite vécu une seconde période compliquée et à sens unique en faveur de Marseille.avant que. En toute fin de rencontre,. Jorge Sampaoli et ses hommes verront donc les seizièmes de finale d'une Coupe de France qui s'arrête là pour Le Cannet-Rocheville.